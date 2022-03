Fluminense PI x Santos: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/3) pela Copa do Brasil

As equipes Fluminense PI x Santos entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (08/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. O embate ocorrerá no Estádio Governador Alberto Tavares Silva, em Teresina (PI). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Fluminense PI x Santos ao vivo?

A partida Fluminense PI x Santos poderá ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Fluminense PI x Santos chegam para o jogo?

O Fluminense está invicto e lidera o Campeonato Piauiense com 8 vitórias e 1 empate. Seu saldo de gols nesta competição é composto por 28 gols marcados contra 6 gols sofridos. Neste ano, a equipe disputará a Série D do Brasileirão.

Já o Santos ocupa a 3° posição do Grupo D do Campeonato Paulista e acumula 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos. Em 2022, o Santos participará da Série A do Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações

Fluminense: Nicolas; Gean, Michel, Ramon e Tiaguinho; Mazinho, Pio e Janeudo; Tarcísio, Mário Sérgio e Eduardo. Técnico: Marcelo Vilar.

Santos: João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Sandry e Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Leonardo e Marcos Guilherme. Técnico: Fabián Bustos.

Ficha técnica

Fluminense PI x Santos

Copa do Brasil

Local: Estádio Governador Alberto Tavares Silva, em Teresina (PI)

Data/horário: 08 de março de 2022, às 21h30