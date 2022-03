Figueirense x Cuiabá: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/03) pela Copa do Brasil

As equipes Figueirense x Cuiabá entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (08/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. A partida ocorrerá no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Figueirense x Cuiabá ao vivo?

A partida Figueirense x Cuiabá pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming da Amazon Prime, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Figueirense x Cuiabá chegam para o jogo?

O Figueirense ocupa a 7° posição do Campeonato Catarinense, com 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 15 gols marcados e 14 gols sofridos. Nos seus últimos 5 jogos pela competição, a equipe conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Figueirense disputará a Série C do Brasileirão 2022.

Já o Cuiabá lidera o Campeonato Mato-Grossense com 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 23 gols marcados contra apenas 6 gols sofridos. Em 2022, a equipe disputará a Série A do Campeonato Brasileiro.

Prováveis escalações

Figueirense: Rodolfo Castro; Muriel, Luís Fernando, Maurício e Zé Mário; Oberdan, Clayton e Kauê; Gustavo Henrique, Andrew e John Cley. Técnico: Júnior Rocha.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Igor Cariús; Camilo, Rafael Gava e Rodriguinho; Everton, Alesson e Elton. Técnico: Pintado.

Ficha técnica

Figueirense x Cuiabá

Copa do Brasil

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)

Data/horário: 08 de março de 2022, às 21h30