Flamengo x Olimpia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/08) pela Copa Libertadores

Flamengo e Olimpia disputam hoje, quinta-feira (03/08), a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo começa às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Olimpia ao vivo?

A partida entre Flamengo x Olimpia poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal de televisão por assinatura ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Como Flamengo x Olimpia chegam para o jogo?

O Flamengo chega a uma sequência de 10 partidas sem perder. A equipe venceu três de seus últimos cinco jogos e está na 2ª colocação do Brasileirão. O clube carioca terminou a fase de grupos da Libertadores em 2º lugar, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Olimpia não ganha a cinco jogos e foi eliminado recentemente da Copa Paraguai. A equipe está na penúltima posição no Campeonato Paraguaio, com 0 pontos. O time terminou a fase de grupos da competição em 1º lugar do Grupo H, com 4 vitórias e 2 empates.

Flamengo x Olimpia: prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Filipe Luís); Thiago Maia (Allan), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Olimpia: Espinola, Silva, Romaña, Gamarra, Zabala, Cardozo, Gómez, Ortiz, Tito Torres, W. González (Facundo Bruera) e Fernández. Técnico: Francisco Arce.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Olimpia

Copa Libertadores

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 03 de agosto de 2023, 21h