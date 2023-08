Flamengo suspende Pedro, aplica multa por recusar se aquecer e advertência por faltar treino

Após o caso de agressão do preparador físico Pablo Fernández ao atacante Pedro, por ter recusado a se aquecer durante a partida, o Flamengo decidiu punir o jogador nesta quarta-feira (02) por ato de indisciplina. Ele foi suspenso por uma partida, multa de 5% em cima do salário e uma advertência por faltar a treino.

Com as penalidades, Pedro não participará do jogo contra o Olimipia pela oitavas de final da Libertadores, marcado para esta quinta-feira (03), no Maracanã. As informações são do ge.

O Flamengo não se manifestou oficialmente sobre a agressão e a decisão de suspender e multar Pedro. O clube carioca compreende que se resguardar de possíveis problemas jurídicos é a melhor opção. A exemplo, nem mesmo a demissão de Pablo Fernández foi autenticada. Apenas o jogador, Pablo e o técnico Sampaoli publicaram notas oficiais em suas redes sociais sobre o ocorrido no jogo contra contra o Atlético-MG.

Na manhã desta última segunda-feira (31), o jogador Pedro decidiu não comparecer ao treinamento do time, e informou os motivos à tarde, alegando dores no rosto e desconforto com a situação. Após um diálogo, o atacante participou da atividade na terça-feira, mas sem qualquer contato direto com Sampaoli.

Relembre o caso de agressão

O jogador Pedro disse ter sido agredido pelo ex-preparador Pablo Fernandéz no vestiário no vestiário após a partida contra o Atlético-MG, no Independência, em Belo Horizonte. No boletim de ocorrência registrado pelo jogador, Pedro "estava conversando com familiares no telefone, quando o preparador físico do Flamengo aproximou-se, colocou o dedo no rosto do jogador e questionou o motivo de ele não estar aquecendo, que isso era falta de respeito com o preparador, que deu três tapas no rosto dele".

