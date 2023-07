Flamengo aplica punição em Pedro por ato de indisciplina contra o Atlético-MG

Após o episódio de agressão do preparador físico Pablo Fernández ao atacante Pedro, por recusar a se aquecer durante a partida, o Flamengo decidiu aplicar punição no jogador. A atitude do atleta ocorreu durante o jogo o Atlético-MG, no último sábado (29), e foi vista como um ato de indisciplina pela diretoria do time rubro-negro.

A diretoria do Flamengo avaliou a atitude como equivalente à recusa em jogar uma partida. O time ainda não decidiu qual será a punição ao jogador, mas o provável é que seja uma multa, como nos casos de Vidal, Marinho e Gabigol.

Relembre o caso

Durante o segundo tempo da partida contra o Atlético-MG, Sampaoli fez três substituições em campo, com as entradas de Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Thiago Maia. Após a decisão do técnico, Pedro seguiu sem entrar na partida e decidiu não seguir no aquecimento, causando irritação em Pablo Fernández, que foi diretamente cobrar o atacante no vestiário.

Durante a discussão, o preparador argentino alegou que Pedro agiu com desrespeito ao time. Pedro respondeu que a comissão técnica de Sampaoli é que não tem respeito por ele e foi surpreendido com um soco na boca. O jogador estaria insatisfeito com o tratamento do Flamengo em relação a ele, tendo recebido "escassos minutos nos últimos jogos", como informou em nota publicada nas redes sociais.