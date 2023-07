Atacante Pedro não comparece a treino do Flamengo após episódio de agressão

Nesta segunda-feira, o atacante Pedro não se apresentou ao treino do Flamengo, que estava marcado para as 9h no Ninho do Urubu. No fim de semana, o jogador foi vítima de agressão por parte do preparador físico Pablo Fernández, o que resultará em punição para ambos os envolvidos por ato de indisciplina.

Por volta das 7h30, o técnico Sampaoli chegou ao CT, e os demais atletas foram aparecendo logo em seguida. Entretanto, Pedro não se reapresentou e não deu nenhuma justificativa à diretoria, que o aguardava no local. A assessoria do jogador afirmou desconhecer o assunto.

O Flamengo aguardará uma explicação de Pedro antes de tomar uma decisão sobre nova punição. No domingo, a diretoria já havia decidido multar o atacante por ter se recusado a aquecer durante o segundo tempo contra o Atlético-MG.

Vale lembrar que o contrato de Pedro foi renovado em janeiro deste ano, tornando-o um dos jogadores mais bem pagos do elenco, com vínculo válido até dezembro de 2027.

O desentendimento ocorreu no sábado, quando Pedro se recusou a se aquecer, irritando Pablo Fernández, que o cobrou no vestiário. A situação evoluiu para uma discussão e resultou em um soco no rosto do jogador pelo preparador. Pedro prestou depoimento na delegacia e passou por exame de corpo de delito, que constatou lesões no rosto e na boca.

Nas redes sociais, Pedro relatou a agressão, classificando-a como "covardemente e inexplicável", mencionando também outras questões psicológicas que vem enfrentando nas últimas semanas.

Após diversas reuniões ao longo do domingo, o Flamengo demitiu Pablo Fernández no início da noite. Em seguida, houve uma reunião com o treinador Jorge Sampaoli, que permanecerá à frente da equipe.

Ambas as partes acordaram que Fernández apresentará uma carta de demissão nesta segunda-feira. Por isso, o Flamengo ainda não emitiu nenhum pronunciamento oficial sobre o caso.