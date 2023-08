Flamengo rejeita proposta milionária do Benfica e mantém postura firme sobre Pedro

O Flamengo demonstrou sua determinação em manter o atacante Pedro em seus quadros, recusando uma oferta de quase R$ 100 milhões (18 milhões de euros) do Benfica. O clube português fez contato através de emissários para negociar 80% dos direitos econômicos do jogador, porém, o Flamengo sequer sentou para discutir a proposta.

O presidente Rodolfo Landim já havia afirmado que Pedro só deixaria o clube se a multa rescisória fosse paga integralmente. Essa postura clara foi mantida ao negar a investida do Benfica, apesar dos recentes rumores de negociações com o PSG envolvendo Gonçalo Ramos.

VEJA MAIS

No mês anterior, o Flamengo também rejeitou uma oferta de 30 milhões de euros do Al Hilal pelo centroavante, sendo que o próprio jogador não demonstrou interesse na transferência para a Arábia Saudita, onde reencontraria Jorge Jesus.

Enquanto o Benfica se aproximava de valores próximos aos 18 milhões de euros para negociar o jogador Lucas Beltrán, do River Plate, o Flamengo reafirmou seu compromisso em manter Pedro no elenco. O clube carioca havia desembolsado 14 milhões de euros para contratar o atacante da Fiorentina em 2020, com duas parcelas pendentes para 2023.

Com a renovação contratual assinada no início do ano, Pedro possui uma das maiores remunerações no elenco rubro-negro, e seu contrato vigora até o final de 2027, com multa de 60 milhões de euros para transferências internacionais e 100 milhões de euros no mercado doméstico.

Rodolfo Landim reforçou sua posição em um evento de inauguração do Museu Flamengo, afirmando que o Benfica precisa apenas pagar a multa e negociar diretamente com o jogador caso queira tê-lo em sua equipe.

Internamente, o presidente mantém a firmeza em proteger o patrimônio investido no jogador, destacando que os episódios recentes não afetam o valor do atleta. Com a janela de transferências fechada, o Flamengo não pretende negociar mais jogadores até o fim do ano, e Pedro está relacionado para o confronto contra o Cuiabá pela 18ª rodada do Brasileirão.