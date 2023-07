Sampaoli conversa com elenco do Flamengo após caso de agressão; Pedro não compareceu ao treinamento

Nos últimos dias, o Flamengo conviveu com as consequências geradas pelo atrito entre o preparador físico Pablo Hernández e o atacante Pedro. O jogador teria levado um soco de Pablo após a partida da equipe rubro-negra contra o Atlético-MG no último sábado (29). Nesta segunda (31), a equipe se apresentou no Ninho do Urubu pela primeira vez após a confusão, mas Pedro não participou do treinamento.

Antes do início do treino, Sampaoli se reuniu com a equipe para falar sobre a demissão de Pablo Hernández. Segundo o Globo Esporte, a conversa durou alguns minutos. O elenco repudiou a ação do preparador físico, mas não demonstrou descontentamento com a continuidade do trabalho de Sampaoli, que tem apenas uma derrota nas últimas 21 partidas.

Sampaoli afirmou que repudiou a ação de seu ex-preparador e pediu para que o grupo siga cada vez mais unido na reta final das três competições que a equipe joga: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

Ausência de Pedro é sentida pelo elenco

Pedro, entretanto, não participou dos treinamentos nesta segunda. A equipe, que apoiou irrestritamente o jogador após a agressão, não pareceu ter gostado da atitude do camisa 9 em não comparecer no treinamento. Além disso, o Globo Esporte relatou que alguns jogadores ficaram incomodados com o lado ‘fominha’ de Pedro na vitória da equipe contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, na última quarta (26).

Pedro não justificou a sua ausência e só revelou o motivo de não comparecer após ter sido contatado pela direção do clube. O jogador afirmou que sentia dores no rosto e por conta disso não se sentiu à vontade para comparecer ao treino.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)