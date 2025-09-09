Flamengo pede à ONU reconhecimento como ‘Nação simbólico-cultural’

O Flamengo lançou, nesta terça-feira (9), uma campanha em que pede à ONU (Organização das Nações Unidas) o reconhecimento oficial da Nação Rubro-Negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do planeta. O anúncio foi feito em pronunciamento do ex-jogador Zico.

“Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo”, declarou o ídolo rubro-negro.

Segundo o clube, a campanha busca engajar a torcida em um movimento simbólico que reforça a dimensão cultural do Flamengo. O reconhecimento, ainda que apenas em caráter representativo, seria visto como validação internacional do fenômeno social que já se manifesta no Brasil e em outros países.

Torcedores podem participar da campanha

A ação inclui a participação direta dos torcedores, que podem assinar uma petição digital disponível no endereço: peticao.flamengo.com.br.