Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Flamengo pede à ONU reconhecimento como ‘Nação simbólico-cultural’

Clube lançou campanha que convida torcida a assinar petição digital pelo reconhecimento

Caio Maia
fonte

Flamengo vai pedir à ONU que reconheça clube como "primeira Nação simbólico-cultural do planeta" (Paula Reis/Flamengo)

O Flamengo lançou, nesta terça-feira (9), uma campanha em que pede à ONU (Organização das Nações Unidas) o reconhecimento oficial da Nação Rubro-Negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do planeta. O anúncio foi feito em pronunciamento do ex-jogador Zico.

“Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo”, declarou o ídolo rubro-negro.

Segundo o clube, a campanha busca engajar a torcida em um movimento simbólico que reforça a dimensão cultural do Flamengo. O reconhecimento, ainda que apenas em caráter representativo, seria visto como validação internacional do fenômeno social que já se manifesta no Brasil e em outros países.

Torcedores podem participar da campanha

A ação inclui a participação direta dos torcedores, que podem assinar uma petição digital disponível no endereço: peticao.flamengo.com.br.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

flamengo

onu
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

Hungria e Portugal jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Chipre x Romênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

Chipre e Romênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

França x Islândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

França e Islândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 14h45

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Sérvia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa

Sérvia e Inglaterra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa

Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

09.09.25 12h00

ESPORTE

Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu

Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8

09.09.25 1h24

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

09.09.25 7h00

Futebol

Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção

Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado

09.09.25 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda