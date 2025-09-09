Flamengo pede à ONU reconhecimento como ‘Nação simbólico-cultural’ Clube lançou campanha que convida torcida a assinar petição digital pelo reconhecimento Caio Maia 09.09.25 13h46 Flamengo vai pedir à ONU que reconheça clube como "primeira Nação simbólico-cultural do planeta" (Paula Reis/Flamengo) O Flamengo lançou, nesta terça-feira (9), uma campanha em que pede à ONU (Organização das Nações Unidas) o reconhecimento oficial da Nação Rubro-Negra como a primeira “Nação simbólico-cultural” do planeta. O anúncio foi feito em pronunciamento do ex-jogador Zico. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma Nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo”, declarou o ídolo rubro-negro. Segundo o clube, a campanha busca engajar a torcida em um movimento simbólico que reforça a dimensão cultural do Flamengo. O reconhecimento, ainda que apenas em caráter representativo, seria visto como validação internacional do fenômeno social que já se manifesta no Brasil e em outros países. Torcedores podem participar da campanha A ação inclui a participação direta dos torcedores, que podem assinar uma petição digital disponível no endereço: peticao.flamengo.com.br. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia flamengo onu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Portugal jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Chipre x Romênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Chipre e Romênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo França x Islândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa França e Islândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Sérvia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa Sérvia e Inglaterra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14