Flamengo: após derrota no Mundial de Clubes, jogadores fazem pacto por tetra da Libertadores

Os jogadores do Flamengo querem dar a volta por cima depois da derota para o Al Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O revés não era esperado nem pelo clube nem pela torcida, que já sonhava com um eventual confronto contra o Real Madrid na grande decisão. Como forma de "compensar" a frustrante queda precoce, os jogadores rubro-negros fizeram um pacto pela conquista do tetracampeonato da Libertadores.

Segundo o ge, a decisão aconteceu no vestiário do Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos, logo após a derrota para o Al Hilal por 3 a 2. Inclusive, em entrevista coletiva depois da partida, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, prometeu a busca por mais títulos.

“Amanhã, todo mundo do Flamengo tem que acordar com a camisa no corpo e trabalhar para voltar. Trabalhar para ganhar mais uma Libertadores, para ganhar a Recopa. Somos jogadores de grande nível, temos uma comissão de grande nível. O Flamengo merecia estar na final, não conseguimos e vai doer. Mas não vamos desistir”, afirmou o camisa 10 do Fla.

Antes do retorno ao Brasil, o Flamengo faz a disputa pelo terceiro lugar do Mundial. A partida será contra o Al-Ahly, do Egito, neste sábado (11), a partir das 16h.