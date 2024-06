Finalista da Champions League com o Borussia Dortmund está próximo de acertar com o LA Galaxy

Atual vice-campeão da Champions League, com uma trajetória de 12 anos no Borussia Dortmund, o atacante Marco Reus está próximo de se transferir para a MLS. De acordo com o portal "The Athletic", o alemão está em negociações avançadas com o LA Galaxy e pode se tornar a nova estrela do futebol nos Estados Unidos.

Aos 35 anos, o jogador já havia informado que não renovaria seu contrato com o Dortmund, ficando assim livre para assinar com outro clube sem custos de transferência. O LA Galaxy atualmente possui três "designated players", que são as vagas reservadas para salários acima do limite da liga, entre eles o brasileiro Gabriel Pec.

Para acomodar o salário de Reus, o clube precisaria abrir mão de um dos "designated players" ou contratar um jovem jogador local com o primeiro contrato na MLS, estratégia semelhante à utilizada pelo Inter Miami com Jordi Alba e Luis Suárez.

Marco Reus começou sua carreira nas categorias de base do Dortmund, mas ganhou destaque nacional jogando pelo Borussia Mönchengladbach. Ele retornou ao seu clube do coração em 2012 e, desde então, participou de 424 jogos, marcando 168 gols e fazendo 100 assistências. Durante sua passagem pelo Borussia Dortmund, conquistou cinco títulos: duas Copas da Alemanha e três Supercopas da Alemanha.