Final da Segundinha entre Santa Rosa x Canaã pode ser em jogo único; clubes reúnem com a FPF

Com a decisão confirmada do campeonato Paraense B1, a famosa “Segundinha”, entre Santa Rosa x Canaã, os clubes irão debater com a Federação Paraense de Futebol (FPF) as datas dos jogos e uma possível mudança na decisão, que poderá ocorrer em jogo único, ainda sem local definido. A informação foi confirmada por uma fonte da FPF ao O Liberal. A reunião entre clubes e FPF ocorre nesta segunda-feira (30).

O Santa Rosa eliminou o Santos e o Canaã bateu o Paraupebas, nas semifinais da Segundinha, e garantiram o acesso à elite do Campeonato Paraense na temporada 2024. Porém, a Segundinha vale taça e também uma vaga na Supercopa Pará, onde o campeão do Parazão 2023, encara o campeão da Segundinha em jogo único, partida essa que abre o calendário de competições da FPF em 2024.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o departamento de comunicação do Santa Rosa, que confirmou o interesse do Macaco-Prego em ter uma partida única na grande decisão da Segundinha. O núcleo de esporte de O Liberal entrou em contato com o Canaã, mas até o momento não obteve resposta.