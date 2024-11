Final da Libertadores: jogador do Botafogo é expulso com menos 1 minuto de jogo; veja o vídeo!

A grande final da Libertadores entre Atlético-MG x Botafogo-RJ, que ocorre no Estádio Monumental De Núñez, na Argentina, começou com uma expulsão logo no primeiro minuto de partida. O jogador Gregore, do Botafogo, acertou com as travas da chuteira, a cabeça de Fausto Vera, do Galo. O atleta do clube mineiro caiu com a cabeça sangrando e ó árbitro expulsou o jogador do Fogão.

Essa é uma final inédita da Copa Libertadores. O Atlético busca seu bicampeonato da competição mais importante do continente, já que venceu o torneio em 2013. Já o Botafogo é a sensação das duas últimas temporadas no Brasil e busca o título inédito da competição.

O JOGO

Apesar da expulsão relâmpago, o Botafogo conseguiu se reorganizar rapidamente e marcou com Luiz Henrique aos 35 minutos do 1º Tempo. O placar foi ampliado 9 minutos depois, com Alex Telles, de pênalti.