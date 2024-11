Final da Libertadores: conheça as histórias de torcedores do Atlético e Botafogo que moram em Belém

É hoje! Um clube alvinegro brasileiro terá a honra conquistar a “Glória Eterna” e levantar a tão desejada taça da Copa Libertadores da América. Atlético-MG x Botafogo-RJ decidem o título da competição neste sábado (30), às 17h, no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina, casa do River Plate. A partida é jogo único, quem vencer leva o troféu e em Belém, dois apaixonados torcedores de Galo e Fogão, conversaram com a equipe de O Liberal para falar da expectativa para a grande decisão.

Pelo lado do Atlético, o empresário Victor Vianna, estará na Argentina para assistir ao jogo. Ele contou sobre como é viver o Galo morando em Belém, através do Galo Pará, um consulado do Atlético em Belém, que fica situado no bar Rusty Pub, no bairro do Marco.

“Faço parte do Consulado do Galo, uma iniciativa que começou há 10 anos. É uma iniciativa de torcedores atleticanos, que cansados de estarem longe de casa e longe do Galo, resolveram ficar só ficar longe de casa, não longe do Atlético”, disse.

Victor Vianna ao lado da esposa Heloísa Vianna e seus filhos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O paraense não torce nem pelo Remo e nem pelo Paysandu, mas carrega no peito o amor pelo Atlético. Victor comentou sobre a expectativa de um possível bicampeonato do Galo na Libertadores e cheio de confiança, quer a taça da maior competição da América do Sul na Cidade do Galo.

“Sou um atleticano que não é mineiro, sou paraense, nascido e criado no Pará, filho de pais mineiros, mas essa história não se repete para todos, pois temos paraenses, criados no Estado, sem pai mineiro e que é só atleticano e não torcem nem para o Remo e nem para o Paysandu; A expectativa é grande, vou acompanhar o jogo na Argentina e o atleticano nunca se decepciona, pois não torcemos pela vitória, torcemos pelo Galo. Perdendo ou ganhando, lógico que queremos a vitória, mas estamos indo para assistir ao Galo jogar”, falou.

Com uma parceria há mais de 7 anos, o bar virou o ponto de encontro dos atleticanos em Belém. Com camisas, quadro e escudos do Galo pendurados no local, o Consulado do Galo na capital paraense ganha força.

“A parceira é de mais ou menos por 7 anos, fortalecemos e virou um bar do Galo. Se tiver jogando um Re-Pa e passando Atlético-MG x Tombense-MG, sem valer nada, terá transmissão do jogo do Galo. Essa relação se constrói ao longo dos anos, já colocamos 70 pessoas aqui no bar e tiveram jogos em que apenas duas, três pessoas vieram, mas sempre tem um atleticano aqui”, frisou.

Galo Pará marca presença no Rusty Pub, em Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Botafogo

O outro lado da final também está confiante. O Botafogo vive um momento mágico na história do clube, com possibilidade de títulos tanto da Libertadores, quanto do Brasileirão em uma semana. O professor botafoguense Gustavo Vilhena não tem conseguido dormir e muito menos se concentrar no trabalho por conta do Fogão. Ele que tinha tudo para torcer por qualquer outro clube, embarcou no sentimento do avô e hoje carrega no peito o amor pelo Botafogo.

“Meu amor começou desde criança com o meu avô. Tive todas as oportunidades de torcer para qualquer outro time. Meu pai é flamenguista e minha mãe vascaína e não sei, mas a gente fala que fomos escolhidos e eu fui escolhido [pelo Botafogo], pois nada indicava que seria botafoguense e estou aqui”, disse.

A semana foi difícil para Gustavo, que não tem conseguido dormir e contou como tem sido administrar toda essa situação, de trabalho, filha, Botafogo. Para ele, o ano de 2025 é especial e disse que possui um sentimento diferente em relação às outras temporadas do Fogão.

Gustavo não conseguiu se concentrar no trabalho e muito menos dormir, pensando na final da Libertadores (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“O coração está complicado. São dois títulos [em jogo Libertadores e Brasileiro na mesma semana]. É a semana mais importante da história do clube e das nossas vidas. Para administra essa situação é complicado, dormir está difícil, concentração no trabalho está muito complicado, mas tenho um sentimento que esse ano é nosso em todos os sentidos, Libertadores, Brasileiro e estamos na expectativa grande, pois a semifinal da Libertadores foi há um mês e temos que administra as duas competições”, comentou

Gustavo Vilhena com o amigo botafoguense Léo Cabral, acompanharam o Fogão em jogos da Libertadores fora de Belém (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A final da Libertadores para o botafoguense começou antes mesmo da bola rolar. Gustavo teve que enfrentar uma situação com sua ex-esposa, para poder se dedicar totalmente ao jogo do Botafogo.

“Tenho uma filha pequena e sou separado da mãe dela. Temos um acordo de cada um passar o final de semana com a criança, mas esse final de semana era meu e conversei com ela e pedi para realizarmos uma troca. Ela sabe toda aminha história com o Botafogo, minha filha também e botafoguense e não queria estar em outro lugar que não fosse aqui com a nossa torcida e se Deus quiser o título é nosso”, finalizou.

Torcida do Fogão marca presença bar Ranulfo, no bairro do Umarizal (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Os torcedores do Botafogo costumam se encontrar no Bar do Ranulfo, no bairro do Umarizal, em Belém. Em jogos do Fogão o local fica tomado de torcedores para acompanhar a saga do clube carioca tanto na Libertadores quanto no Brasileirão.