Final da Libertadores: Paraenses torcedores de Atlético e Botafogo viajam para Argentina

A grande final da Copa Libertadores da América, que ocorre sábado (30), no Estádio Monumental de Núñez, na Argentina, colocará frente à frente dois clubes brasileiros. Botafogo-RJ x Atlético-MG disputam quem será o rei da América do Sul em 2024. Dois paraenses apaixonados por seus clubes estão de malas prontas para acompanhar a decisão.

Do lado do atleticano, Victor Vianna, paraense e filhos de pais mineiros, está de malas prontas para acompanhar o Galo em mais uma final da Libertadores. Aos 39 anos, o empresário vive a expectativa de presenciar um possível bicampeonato do Galo na maior competição da América do Sul.

“Viajei para assistir aos jogos do Galo 14 vezes esse ano. E mesmo em Belém, estou mais perto do Atlético do que imaginam. É uma grana grande, a gente abdica de muitas coisas, de tempo, família, meus filhos estão crescendo e também querem participar dessa loucura que é viver o Galo de perto. Minha esposa é uma ‘santa’. A Heloísa Viana tem paciência, tem resiliência, passei a maior parte do ano viajando, sente falta, é uma parceira e compreende. O Atlético chegou primeiro que ela, vamos morrer juntos, a gente passa, mas o Galo é eterno. Vou viajar para assistir ao jogo e trazer o bicampeonato do Atlético na bagagem”, disse.

Victor Vianna ao lado da esposa Heloísa Vianna e os filhos (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Do lado botafoguense a ansiedade pela partida e possivelmente no título inédito da Libertadores é intensa. O torcedor do Botafogo, Léo Cabral, de 37 anos, vai largar tudo em Belém para acompanhar na Argentina, a mais importante partida da história do Fogão. O advogado não esconde a ansiedade e poder presenciar o Glorioso campeão da Copa Libertadores.

“Como bom botafoguense não sei nem o que pensar. Hora estou otimista, vez ou outra pessimista. Comprei a passagem no quarto gol do Botafogo contra o Penarol. Vou para Porto Alegre (RS), chego lá e pego um ônibus e vou enfrentar cerca de 19h de viagem e logo após a partida retorno com um monte de conexões para chegar em Belém. Acredito que o de infarto eu não morro, pois depois de tantas coisas nesse ano o Botafogo não fará eu ter. Acredito em 2 a 0 pra gente e o título da Liberta”, falou.

Léo Cabral vive a expectativa de um título inédito do Botafogo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)