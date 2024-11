VÍDEO: Torcedor do Botafogo faz tatuagem das taças do Brasileirão e da Libertadores

Alex Fosenca, morador de Curitiba (PR) e torcedor do Botafogo, está confiante nas conquistas deste ano que o seu time continua na disputando. Por isso, nesta semana, ele foi até um estúdio de tatuagem e fez uma tatuagem ousada. Ele gravou na pele as duas taças que o Glorioso pode conquistar: a taça do Campeonato Brasileiro e a taça da Copa Libertadores. Confira como ficou a tatuagem!

"O motivo? Eu acredito no meu time esse ano, ano passado nos decepcionou, mas esse ano eu tenho fé que vai trazer os dois títulos para o Botafogo. E o meu sonho, quero que se realize, conhecer o time do Botafogo inteiro no Rio de Janeiro", disse o torcedor que fez a tatuagem, esbanjando confiança.

Torcedor do Botafogo esbanja confiança e faz tatuagem das taças do Brasileirão e da Libertadores. (Reprodução)

Na 36ª rodada do Brasileirão, o Time da Estrela Solitária está em segundo lugar, com os mesmos 70 pontos do líder, Palmeiras. Os dois vão se enfrentar nesta terça-feira (26/11), às 21h30, em São Paulo. Para que o time carioca possa depender apenas de si nas duas últimas rodadas, ele tem que vencer o confronto desta noite. Caso contrário, terá que torcer contra o seu adversário. Por isso, o hoje de logo mais se trata de uma final, apesar de o campeonato ser de pontos corridos.

Ano passado, o Botafogo esteve em situação semelhante, em que acabou perdendo o título do Brasileiro para o próprio Palmeiras. Vale lembrar que no último confronto do ano passado, Endrick brilhou no jogo.

VEJA MAIS

A confiança da torcida será necessária, também, na Libertadores, em que o Fogão vai enfrentar o Atlético-MG em jogo único, no próximo sábado (30/11), às 17h, no estádio Más Monumental, em Buenos Aires, capital argentina.

Enquanto o Botafogo eliminou Palmeiras, São Paulo e Peñarol (URU), o Galo eliminou San Lorenzo (ARG), Fluminense e River Plate (ARG) na Copa Libertadores até chega à final deste sábado.

(Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)