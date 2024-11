Botafogo busca título inédito da Libertadores com desfalques importantes na final contra o Atlético

O Botafogo enfrenta o Atlético-MG neste sábado (30), às 17h (horário de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na grande final da Copa Libertadores 2024. O Glorioso chega ao confronto histórico com mudanças no elenco devido a desfalques importantes no setor defensivo.

O zagueiro Bastos, peça fundamental da equipe, está fora da decisão após sofrer uma lesão muscular no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Seu substituto será Adryelson, que assume a titularidade. Além disso, o técnico Artur Jorge não poderá contar com o lateral-direito Mateo Ponte, suspenso após ser expulso na semifinal contra o Peñarol.

Apesar das baixas, o Botafogo mantém a força ofensiva com o quarteto Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus, considerados os destaques da equipe na temporada.

Atlético-MG também enfrenta problemas no elenco

O Atlético-MG, comandado por Gabriel Milito, também terá desfalques na final. Matías Zaracho e Cadu seguem no departamento médico e estão fora do confronto. O técnico ainda não confirmou a formação tática, podendo optar por dois ou três meias. Caso opte pela segunda estratégia, Deyverson deve começar no banco, e o time terá uma abordagem mais ofensiva.

Disputa milionária pelo título

Além da glória esportiva, o título da Libertadores garante ao vencedor um prêmio de US$ 23 milhões (aproximadamente R$ 137 milhões). Já o vice-campeão receberá US$ 7 milhões (cerca de R$ 41,8 milhões), tornando a final ainda mais valiosa para os clubes.

Informações da final

Jogo: Atlético-MG x Botafogo

Data e horário: 30 de novembro, às 17h (de Brasília)

Local: Monumental de Núñez, Buenos Aires

Transmissão: TV Globo (TV aberta) e ESPN Brasil (TV fechada)

Arbitragem: Facundo Tello (ARG), com assistentes Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG). VAR: Mauro Vigliano (ARG).

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia, Alonso; Fausto Vera, Alan Franco, Scarpa e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.

Botafogo: John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore, Luiz Henrique e Almada; Savarino e Igor Jesus.

O duelo promete ser equilibrado, com dois times buscando a consagração continental e a recompensa financeira que pode transformar a próxima temporada.