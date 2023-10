Filho do jogador Naldo, ex-Sporting, morre após acidente de carro

O filho de quatro anos do jogador Naldo Pereira morreu nesta segunda-feira (16), depois de 40 dias internado por conta de um acidente de carro. Davi, de quatro anos, estava hospitalizado em estado grave desde o dia 7 de setembro e não resistiu aos ferimentos ocasionados pela batida, que envolveu dois carros e uma moto.

A informação foi confirmada pelos clubes Sporting, no qual o jogador já atuou, e o Antalyaspor, da Turquia, onde joga atualmente. Em um comunicado publicado nas redes sociais, os turcos manifestaram solidariedade a Naldo e família.

"Não esqueceremos de você, Davi! Recebemos com profunda tristeza a notícia da morte do filho de nosso jogador Naldo Pereira, Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Que Deus tenha misericórdia do pequeno Davi. Expressamos nossos sentimentos ao jogador Naldo e à sua família", escreveu o Antalyaspor.

“Aos familiares e amigos, e em especial ao Naldo, as nossas mais sentidas condolências e muita força para ultrapassar este momento de enorme dor”, lamentou o Sporting.

No dia 7 de setembro, Davi estava no distrito de Uncali, na Turquia, em um carro conduzido pelo sogro de Naldo. O veículo foi atingido na lateral por outro automóvel, derrapou e bateu em uma moto.

Além da criança, o sogro do jogador e a esposa também ficaram feridos, mas apenas o filho do zagueiro permaneceu internado após o acidente.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)