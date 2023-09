Depois de dois meses no Grêmio, Luan perde espaço e vê contrato se aproximar do fim

Na última quarta-feira, dia 27, Luan completou dois meses em Porto Alegre, na segunda passagem pelo Grêmio. Até o momento, o jogador tem sido elogiado por seu comportamento exemplar, porém, registra apenas 40 minutos em campo. Ele está ansioso por mais oportunidades até o final da temporada e busca garantir sua permanência para 2024.

Depois de um período de relativo ostracismo no Corinthians, o vencedor do prêmio Rei da América em 2017 voltou à capital gaúcha com grande expectativa da torcida gremista. No entanto, até agora, ele ainda não conseguiu atender plenamente às expectativas, apesar de contar com o apoio da torcida e da diretoria.

O técnico Renato Portaluppi, que solicitou a contratação do meia-atacante, o utilizou em quatro partidas até o momento, sempre na reta final dos jogos. Em somatória, Luan acumulou 40 minutos em campo com a camisa tricolor, com um saldo de três vitórias e um empate.

Até o momento, Luan não marcou gols nem contribuiu com assistências desde seu retorno. Quando entrou em campo, ele ocupou uma posição no meio de campo, desempenhando o papel de armador, sem deixar sua marca nas estatísticas de gol ou assistência.

Participações de Luan no Grêmio desde seu retorno:

15ª rodada: Corinthians 4x4 Grêmio - 9 minutos em campo

22ª rodada: Grêmio 2x0 Cuiabá - 18 minutos em campo

21ª rodada: Grêmio 3x0 Cruzeiro - 11 minutos em campo

19ª rodada: Grêmio 2x1 Fluminense - 2 minutos em campo

Por coincidência, o jogo em que Luan esteve mais próximo de marcar um gol foi contra o Corinthians, em Itaquera. Além de sua reestreia, esse foi o momento em que o camisa 7 mais chamou a atenção, não só por seu reencontro com seu ex-clube, mas também pela polêmica no final da partida.

No confronto contra o Timão, houve hostilidades desde antes do início da partida. Enquanto a torcida corintiana vaiava Luan, os gremistas o aplaudiam. O jogador entrou em campo aos 36 minutos do segundo tempo, quando o placar já apontava 4 a 4.

Nos momentos finais da partida, houve um toque de mão dentro da área do Corinthians, não assinalado pelo árbitro ou pelo VAR, que poderia ter resultado em um pênalti. Após o jogo, Renato revelou que, com os jogadores disponíveis, Luan seria o escolhido para cobrar o pênalti.

Quando Luan optou por retornar ao Grêmio, aceitou várias condições, incluindo um contrato curto, válido apenas até o final desta temporada, com uma significativa redução salarial, custando aproximadamente R$ 50 mil mensais.

Internamente, Luan é elogiado pela comissão técnica, especialmente por seu comprometimento como atleta. Por um período, ele treinou em dois turnos, manteve uma rotina rigorosa de refeições no CT e até mesmo durante a folga preferiu continuar trabalhando. Do ponto de vista físico, ele está em excelente forma.

Restam 14 partidas para o Grêmio até o final do ano. Com seu contrato se encerrando em dezembro, Luan está ansioso para mostrar que pode ser um ativo valioso e garantir sua permanência em 2024, ao mesmo tempo em que busca recuperar o alto nível de jogo que o caracterizou em sua primeira passagem pelo clube.