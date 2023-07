Luan encaminha rescisão com o Corinthians e voltará a vestir a camisa do Grêmio

O atacante Luan, de 30 anos, deve ser apresentado pelo Grêmio em breve. O jogador teve a rescisão contratual com o Corinthians encaminhada e já chegou a um acordo com o Tricolor. O atacante, que já foi considerado o Rei da América, assinará por um período curto: deve ficar no clube gaúcho até o final da temporada.

VEJA MAIS

Ao contrário de sua trajetória no Grêmio, Luan não viveu bons momentos com a camisa do Timão. O jogador está na equipe desde o final de 2019, quando foi comprado por cerca de R$29 milhões. Nas quatro temporadas que vestiu a camisa do Corinthians, jogou apenas 78 jogos, marcando nove gols. O jogador não entra em campo com a camisa do clube paulista desde fevereiro de 2022 e chegou a ser emprestado para o Santos para recuperar o bom futebol, mas também não vingou.

Recentemente, Luan foi agredido por membros de uma torcida organizada do Corinthians em um motel de São Paulo. As agressões, que foram filmadas pelos torcedores, anteciparam o fim da relação do jogador com o Timão. Ele ainda tinha contrato com o clube até o final deste ano.

Luan deixará de receber um alto salário: de R$800 mil, valor que recebe no Corinthians, passará a ganhar R$50 mil no Grêmio. Com um contrato de curto período, Luan poderá renovar com o Grêmio, caso cumpra algumas metas estabelecidas pelo time gaúcho. Ambos os times trabalharam para resolver as questões burocráticas o quanto antes.

Existe uma expectativa de que Luan seja apresentado pelo Grêmio no final desta segunda (24) ou na terça (25). Caso sua chegada ao Tricolor seja resolvida sem novos entraves, o time poderá contar com o jogador para a partida contra o Flamengo na próxima quarta-feira (26), válida pela semifinal da Copa do Brasil.

Com 30 anos, Luan tem uma nova oportunidade de recuperar o futebol que o tornou um dos melhores jogadores do esporte no Brasil e na América do Sul. O jogador conquistou a Copa do Brasil em 2016 e a Copa Libertadores em 2017. Pelo Grêmio, marcou 75 gols em 288 jogos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)