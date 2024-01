Filho de Marcelo, do Fluminense, chora ao conhecer Neymar; vídeo

Em um momento peculiar na vida de uma criança, mesmo ela sendo o filho de um astro mundial como Marcelo, do Fluminense, é encontrar seu ídolo.

Foi o que aconteceu com Liam Alves, filho do lateral-esquerdo Marcelo, ele vivenciou o grande momento de encontrar seu ídolo Neymar no último sábado (30).

Acompanhado da família e vestindo a camisa do Al-Hilal, time de Neymar, Liam, claramente emocionado, presenteou o craque com uma chuteira de futsal para autografar, expressando, "Você é meu ídolo," com muita emoção.

Assista: