Ferroviária x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B Ferroviária e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 15.09.25 18h00 Novorizontino soma 6 pontos a mais que a Ferroviária na Série B (Ozzair Jr/ Novorizontino) Ferroviária x Novorizontino disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ferroviária x Novorizontino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Novorizontino soma na série B um total de 37 pontos, 9 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 27 gols marcados e 24 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B. Já a Ferroviária acumula 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Ferroviária x Novorizontino: prováveis escalações Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Ian Luccas; Juninho, Carlão e Fabrício Daniel. Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Fabio Matheus, Luis Oyama e Rômulo; Waguininho, Bruno José e Caio Dantas. FICHA TÉCNICA Ferroviária x Novorizontino Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP) Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 19h