Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ferroviária x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B

Ferroviária e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Novorizontino soma 6 pontos a mais que a Ferroviária na Série B (Ozzair Jr/ Novorizontino)

Ferroviária x Novorizontino disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Ferroviária x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Novorizontino soma na série B um total de 37 pontos, 9 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 27 gols marcados e 24 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

Já a Ferroviária acumula 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

Ferroviária x Novorizontino: prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Ian Luccas; Juninho, Carlão e Fabrício Daniel.

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Fabio Matheus, Luis Oyama e Rômulo; Waguininho, Bruno José e Caio Dantas.

FICHA TÉCNICA
Ferroviária x Novorizontino
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP)
Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 19h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

campeonato brasileiro série b

Ferroviária

Novorizontino

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro Série B

Ferroviária x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B

Ferroviária e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

15.09.25 18h00

Campeonato Espanhol

Espanyol x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) por La Liga

Espanyol e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.09.25 15h00

Série A italiana

Como x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano

Como e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

15.09.25 14h45

AFC Champions League

Al Ahli x Nasaf Qarshi: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Liga dos Campeões da AFC

Al Ahli e Nasaf Qarshi jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

15.09.25 14h15

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.09.25 7h00

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda