Ferroviária x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B

Ferroviária x Novorizontino disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olivério Bazzani Filho, a Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ferroviária x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Novorizontino soma na série B um total de 37 pontos, 9 vitórias, 10 empates, 6 derrotas, 27 gols marcados e 24 gols sofridos. O time não vence há 7 rodadas do Campeonato Brasileiro Série B.

Já a Ferroviária acumula 31 pontos, 7 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Ferroviária x Novorizontino: prováveis escalações

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Edson Lucas; Ricardinho, Alencar e Ian Luccas; Juninho, Carlão e Fabrício Daniel.

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Fabio Matheus, Luis Oyama e Rômulo; Waguininho, Bruno José e Caio Dantas.

FICHA TÉCNICA

Ferroviária x Novorizontino

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Olivério Bazzani Filho, em Araraquara (SP)

Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 19h