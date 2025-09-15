Capa Jornal Amazônia
Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Brasileirão

Bahia e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Cruzeiro soma 8 pontos a mais que o Bahia no Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Bahia x Cruzeiro disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bahia x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cruzeiro acumula no Brasileirão um total de 44 pontos, 13 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, 35 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Bahia soma 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 28 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas do campeonato.

Bahia x Cruzeiro: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo (Cauly), Kayky (Sanabria) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique e Christian; Wanderson, Matheus Pereira e Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA
Bahia x Cruzeiro
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 20h

.
