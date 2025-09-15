CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B CRB e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 15.09.25 20h30 CRB soma 10 pontos a mais que o Amazonas na Série B (Francisco Cedrim/ CRB) CRB x Amazonas disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir CRB x Amazonas ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? CRB acumula na Série B um total de 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Amazonas soma 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 26 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira CRB x Amazonas: prováveis escalações CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystophe e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael (Facundo Barceló). Técnico: Eduardo Barroca. Amazonas: Renan (João Lopes); Castrillón, Léo Coelho, Ivan Alvariño e Rafael Monteiro; Larry Vásquez; Gabriel Domingos, Rafael Tavares e Joaquín Torres; Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi. FICHA TÉCNICA CRB x Amazonas Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b CRB amazonas jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B CRB e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.09.25 20h30 FUTEBOL FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação 15.09.25 19h15 Campeonato Brasileiro Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Brasileirão Bahia e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 15.09.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Ferroviária x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B Ferroviária e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Será que dá? Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B 15.09.25 11h35