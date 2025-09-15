CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B

CRB x Amazonas disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Amazonas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB acumula na Série B um total de 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Amazonas soma 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 26 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

CRB x Amazonas: prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystophe e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael (Facundo Barceló). Técnico: Eduardo Barroca.

Amazonas: Renan (João Lopes); Castrillón, Léo Coelho, Ivan Alvariño e Rafael Monteiro; Larry Vásquez; Gabriel Domingos, Rafael Tavares e Joaquín Torres; Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

FICHA TÉCNICA

CRB x Amazonas

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 21h30