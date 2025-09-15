Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B

CRB e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

CRB soma 10 pontos a mais que o Amazonas na Série B (Francisco Cedrim/ CRB)

CRB x Amazonas disputam hoje, segunda-feira (15/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir CRB x Amazonas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB acumula na Série B um total de 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates, 11 derrotas, 26 gols marcados e 23 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Amazonas soma 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 26 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

CRB x Amazonas: prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystophe e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael (Facundo Barceló). Técnico: Eduardo Barroca.

Amazonas: Renan (João Lopes); Castrillón, Léo Coelho, Ivan Alvariño e Rafael Monteiro; Larry Vásquez; Gabriel Domingos, Rafael Tavares e Joaquín Torres; Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

FICHA TÉCNICA
CRB x Amazonas
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

campeonato brasileiro série b

CRB

amazonas

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B

CRB e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

15.09.25 20h30

FUTEBOL

FPF promove mudanças estatutárias e aumenta o número de vice-presidentes; saiba mais

Eleição da FPF está marcada para o dia 2 de outubro e a tendência é que Ricardo Gluck Paul, atual presidente da instituição, seja reeleito por aclamação

15.09.25 19h15

Campeonato Brasileiro

Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Brasileirão

Bahia e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

15.09.25 19h00

Campeonato Brasileiro Série B

Ferroviária x Novorizontino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/09) pela Série B

Ferroviária e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

15.09.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025

Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição

15.09.25 12h16

TABU

Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto

Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense.

15.09.25 10h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

15.09.25 7h00

Será que dá?

Paysandu precisa mais que dobrar aproveitamento para se livrar da queda à Série C; veja números

Papão faz as contas para tentar evitar o rebaixamento da Série B

15.09.25 11h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda