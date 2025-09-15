Espanyol x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) por La Liga

Espanyol x Mallorca disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 4° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio RCDE, em El Prat de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanyol x Mallorca ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas últimas rodadas, o Espanyol venceu o Atlético Madrid por 2 a 1, empatou com o Real Sociedad por 2 a 2 e superou o Osasuna por 1 a 0.

Já a Mallorca passou por uma derrota de 3 a 0 pro Barcelona, um empate de 1 a 1 com Celta e uma derrota de 2 a 1 para o Real Madrid.

Espanyol x Mallorca: prováveis escalações

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Dolan, Lozano, Exposito, Milla; Puado, Garcia.

Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morey, Darder, Morlanes, Mojica; Torre; Muriqi, Joseph.

FICHA TÉCNICA

Espanyol x Mallorca

Campeonato Espanhol

Local: Estádio RCDE, em El Prat de Llobregat, Espanha

Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 16h