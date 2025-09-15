Espanyol x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) por La Liga Espanyol e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.09.25 15h00 Espanyol vem de uma vitória de 1 a 0 sobre Osasuna (X/ @RCDEspanyol) Espanyol x Mallorca disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 4° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio RCDE, em El Prat de Llobregat, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Espanyol x Mallorca ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas últimas rodadas, o Espanyol venceu o Atlético Madrid por 2 a 1, empatou com o Real Sociedad por 2 a 2 e superou o Osasuna por 1 a 0. Já a Mallorca passou por uma derrota de 3 a 0 pro Barcelona, um empate de 1 a 1 com Celta e uma derrota de 2 a 1 para o Real Madrid. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira Espanyol x Mallorca: prováveis escalações Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Dolan, Lozano, Exposito, Milla; Puado, Garcia. Mallorca: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morey, Darder, Morlanes, Mojica; Torre; Muriqi, Joseph. FICHA TÉCNICA Espanyol x Mallorca Campeonato Espanhol Local: Estádio RCDE, em El Prat de Llobregat, Espanha Data/Horário: 15 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave La Liga 2025 Espanyol Mallorca jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Espanyol x Mallorca: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) por La Liga Espanyol e Mallorca jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.09.25 15h00 Série A italiana Como x Genoa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/09) pelo Campeonato Italiano Como e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.09.25 14h45 AFC Champions League Al Ahli x Nasaf Qarshi: onde assistir e escalações do jogo hoje (15) pela Liga dos Campeões da AFC Al Ahli e Nasaf Qarshi jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 15.09.25 14h15 AFC Champions League Al Wahda x Al Ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (15/09) pela Liga dos Campeões da AFC Al-Wahda e Al-Ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 15.09.25 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Público do Paysandu em empate contra o América-MG foi o menor do clube na Série B 2025 Mesmo com queda de público, clube terá seis jogos em Belém para tentar reagir na competição 15.09.25 12h16 TABU Remo nunca foi derrotado pelo Atlético-GO em Belém; confira o retrospecto Partida válida pela 27ª rodada será neste sábado (20), às 20h30, na capital paraense. 15.09.25 10h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.09.25 7h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00