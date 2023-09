Fernando Diniz fará nova convocação da Seleção para Eliminatórias da Copa do Mundo; saiba mais

Depois da estreia brilhante com a Seleção Brasileira, em Belém, contra a Bolívia e mais uma vitória fora de casa, contra o Peru, o técnico Fernando Diniz deve anunciar uma nova convocação da equipe canarinho para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O anúncio deve ocorrer neste sábado (23), às 15h.

Com a nova equipe convocada, a Seleção vai enfrentar a Venezuela no dia 12 de outubro, às 21h30, e o Uruguai no dia 17 de outubro, às 21h.

Contra a Bolívia, a estreia teve uma goleada de 5 a 1, enquanto o jogo contra o Peru, foi um pouco mais difícil, com um placar de 1 a 0. A Seleção lidera as Eliminatórias, com seis pontos, empatada com a campeã do mundo Argentina.