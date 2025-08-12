Fenerbahçe x Feyenoord: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) pela Champions League

Fenerbahçe x Feyenoord disputam hoje, terça-feira (12/08), a volta da terceira pré-eliminatória da Champions League. O jogo começará às 14h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fenerbahçe x Feyenoord ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal de Youtube NSports, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A partida de ida entre as equipes terminou com vitória de 2 a 1 para o Feyenoord.

Fenerbahçe x Feyenoord: prováveis escalações

Fenerbahçe: Egribayat; Muldur, Skriniar, Oosterwolde; Semedo, Fred, Szymanski, Amrabat, Brown; Duran, En-Nesyri. Técnico: José Mourinho.

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Hwang, Timber; Moussa, Steijn, Sauer; Ueda. Técnico: Robin Van Persie.

FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe x Feyenoord

Champions League

Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 14h