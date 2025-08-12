Copenhague x Malmö: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/08) pela Champions League

Copenhague x Malmö disputam hoje, terça-feira (12/08), a volta da terceira pré-eliminatória da Champions League. O jogo ocorrerá às 14h (horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Copenhagen x Malmö ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A partida de ida entre Copenhagen e Malmö terminou em empate sem gols.

Copenhague x Malmö: prováveis escalações

Copenhagen: Dominik Kotarski; Rodrigo Huescas, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos, Birger Meling; Lukas Lerager, Magnus Mattsson, Robert, Jordan Larsson; Viktor Claesson, Youssoufa Moukoko.

Malmö: Robin Olsen; Colin Rösler, Pontus Jansson, Andrej Djuric, Jens Stryger Larsen; Lasse Berg Johnsen, Kenan Busuladzic, Busanello, Hugo Bolin; Sead Haksabanovic, Taha Abdi Ali.

FICHA TÉCNICA

Copenhagen x Malmö

Champions League

Local: Estádio Parken, em København, Dinamarca

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 14h