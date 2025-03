Fase final do Parazão 2025 terá divisão de renda igualitária entre os clubes postulantes ao título

A partir desta sexta (7), o Parazão entra na sua reta final e passa a ter disputa de vaga em jogo único nas quartas e semifinais. Neste momento serão decididos os finalistas da competição e os participantes da Copa Grão-Pará 2025. Oito equipes estão na briga por quatro vagas. Além de ser um momento decisivo, entra em campo também a questão financeira dos jogos, uma vez que, conforme o regulamento da competição, a divisão de renda das partidas deve ajudar os clubes a levantarem uma renda significativa.

Encerrada a primeira fase, os confrontos ficaram definidos da seguinte forma: Remo x Santa Rosa, Castanhal x Tuna Luso, Paysandu x Capitão Poço e Bragantino x Águia de Marabá. A decisão começa nesta sexta, com o Leão Azul e o Macaco Prego, que terá uma oportunidade única de faturar uma boa verba proveniente da divisão igualitária, proposta e acordada pelos clubes no Conselho Técnico da FPF, no início do ano.

O Artigo 40 do regulamento geral diz o seguinte: "A renda líquida de cada partida, se houver, será destinada exclusivamente ao clube mandante, com exceção das partidas das fases disputadas em partida única (Quartas de Finais e Semifinais), quando a renda líquida, se houver, será destinada na proporção de 50% para cada clube". O modelo adotado no estadual,. no entanto, difere do praticado na Copa do Brasil, que destina 60% para o clube classificado e 40% para o clube eliminado.

Já na semifinal, o vencedor do confronto entre Remo e Santa Rosa enfrenta quem levar a melhor entre Castanhal e Tuna Luso. Na outra chave, o clube vitorioso do duelo entre o Paysandu e o Capitão Poço medirá forças contra Bragantino ou Águia. A disputa em dois jogos retorna apenas na grande final da competição, programada para acontecer ainda no mês de março.