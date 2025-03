Surpresas e decepções: a análise da primeira fase do Parazão 2025

O Campeonato Paraense de 2025 começou com altas expectativas, especialmente pela presença de Remo e Paysandu na Série B do Brasileirão, o que atraiu jogadores de destaque nacional para o torneio. Com base em um ranking elaborado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal (veja abaixo), que levou em consideração elenco, momento, retrospecto e fator casa, algumas equipes iniciaram a competição com status de favoritas, enquanto outras eram vistas como candidatas ao rebaixamento.

Agora, com o fim da primeira fase, é possível apontar as surpresas e decepções do Parazão 2025 e comparar: será que o Núcleo de Esportes de O Liberal foi bem nos prognósticos? Veja a seguir:

VEJA MAIS

O ranking elaborado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal antes do campeonato:



Os que corresponderam

Remo e Paysandu confirmaram as projeções iniciais de O Liberal. Ambos os clubes terminaram a fase de grupos na liderança, com 17 pontos, e mostraram a força de seus elencos reforçados para a temporada. O Bragantino, que aparecia entre os favoritos a uma vaga em competições nacionais, também confirmou as expectativas e somou os mesmos 17 pontos, garantindo-se entre os melhores da fase classificatória.

As surpresas

O Capitão Poço, que começou a competição apontado como candidato ao rebaixamento por O Liberal, surpreendeu ao somar 11 pontos e avançar na classificação, superando até mesmo times mais tradicionais. Outra equipe que surpreendeu positivamente foi o Castanhal, que iniciou o torneio com uma pontuação intermediária no ranking de projeção e terminou a primeira fase com uma campanha sólida, boa parte dela invicta, garantindo 13 pontos e uma classificação tranquila para a próxima fase.

As decepções

Se algumas equipes superaram as expectativas, outras deixaram a desejar. A maior decepção da primeira fase foi o Caeté, que havia sido projetado para lutar por classificação nos mata-matas, mas terminou na lanterna, com apenas três pontos, sem conseguir mostrar competitividade e sendo rebaixado para a segundinha do Parazão.

Outro time que decepcionou foi o Independente. Embora não estivesse entre os favoritos na projeção de O Liberal, a equipe era vista como um time que poderia ao menos brigar pela classificação, mas acabou com apenas seis pontos, na penúltima posição, empatado com o São Francisco, sendo rebaixado também.

A Tuna e o Águia de Marabá, mesmo classificados, também tiveram desempenho abaixo do esperado. Projetadas como duas das equipes que brigariam por vaga em competições nacionais, as equipes somaram apenas 11 pontos, ficando no meio da tabela, sem conseguir uma campanha de grande destaque. A classificação contra o Sampaio Corrêa aliviou a barra para a Tuna.

O que vem por aí?

Com a primeira fase concluída, o Parazão 2025 entra nas quartas de final com Remo, Paysandu e Bragantino despontando como os principais favoritos. Enquanto isso, equipes como Castanhal e Tuna tentarão seguir surpreendendo. A próxima fase inicia na próxima sexta-feira (7) e terá os seguintes confrontos:

Remo x Santa Rosa: dia 7, 20h, Mangueirão

Paysandu x Capitão Poço: dia 8, 18h, Mangueirão

Castanhal x Tuna: dia 9, 10h, CT do Castanhal

Bragantino x Águia de Marabá: dia 9, 15h30, Estádio São Benedito