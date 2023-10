Exame de contraprova encontra testosterona em Pogba, que pode receber punição severa

No exame antidoping de contraprova do meio-campista Paul Pogba, da Juventus, foi confirmada a presença de testosterona, ratificando os resultados do primeiro teste. Após o jogo contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano, em 20 de agosto, Pogba foi submetido a exames, revelando vestígios do hormônio. Para provar sua inocência, o jogador francês solicitou uma contraprova.

Segundo informações da agência de notícias ANSA, o exame realizado no laboratório olímpico de Acqua Acetosa, em Roma, confirmou o resultado positivo do primeiro teste para testosterona. Como medida preventiva, Pogba já havia sido suspenso pelo Tribunal Nacional Antidoping da Itália e agora aguarda o julgamento que determinará a extensão de sua punição. Ex-campeão da Copa do Mundo em 2018, o astro francês corre o risco de ser banido do futebol por até quatro anos.

SAIBA MAIS



No dia em que o material foi coletado para o exame antidoping, Pogba, de 30 anos, sequer foi relacionado para o jogo contra a Udinese. Ele havia retornado à Juventus no ano anterior e estava em busca de uma vaga no time titular, após se recuperar de uma lesão grave.

De acordo com o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", Pogba teria ingerido a substância não permitida após adquirir um medicamento nos Estados Unidos por meio de um médico não vinculado ao clube. O periódico também relata que a Juventus está considerando rescindir unilateralmente o contrato do jogador, que tem validade até 2026. No entanto, a medida deve ser tomada somente no fim da temporada, para que o clube não perca os benefícios fiscais. Atualmente, o jogador recebe o mínimo sindical.