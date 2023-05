Quatro lutadores da PFL, incluindo Thiago Marreta e Cappelozza, falham em antidoping

Quatro lutadores da PFL, incluindo dois brasileiros - Thiago Marreta e Bruno Cappelozza - foram flagrados em exames antidoping após as primeiras rodadas da temporada regular de 2023, nas divisões meio-pesado e peso-pesado. O site "MMA Fighting" foi o primeiro a publicar a notícia, confirmada pelo Combate com fontes próximas à organização. Além dos brasileiros, a lista tem Krzysztof Jotko e Rizvan Kuniev.

Ainda não foram divulgadas informações sobre as substâncias em que os lutadores testaram positivo e possíveis punições. A PFL também não se pronunciou sobre os casos até o momento. Thiago Marreta, que já disputou um título no UFC, estreou na PFL no mês passado, quando perdeu para o atual campeão meio-pesado Rob Wilkinson. No mesmo evento, Krzysztof Jotko perdeu para Will Fleury. Os dois estão programados para lutar no dia 8 de junho, contra Mohammad Fakhreddine e Ty Flores, respectivamente.

No peso-pesado, Bruno Cappelozza e Rizvan Kuniev venceram na primeira rodada. O brasileiro nocauteou Matheus Scheffel, enquanto o russo venceu Renan Problema nos pontos. Eles ainda não tinham lutas marcadas para a segunda rodada. Segundo fontes do Combate próximas à organização, o brasileiro peso-pesado Augusto Sakai está sendo cotado para uma possível substituição na categoria até 120kg, após deixar recentemente o UFC.