Jogadora brasileira de vôlei, Tandara é condenada a quatro anos de suspensão por doping

A jogadora de vôlei Tandara foi condenada a quatro anos de suspensão por doping. A condenação é referente a uma substância anabolizante que foi encontrada no organismo da atleta durante as Olimpíadas de Tóquio. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem conferiu a esportista a pena máxima. A brasileira ainda poderá recorrer da decisão.

Aos 33 anos, a jogadora de vôlei estava suspensa desde as Olimpíadas de Tóquio, quando saíram os resultados dos testes antidoping, feitos antes dos Jogos nas atletas da Seleção Brasileira. Foi constatado que havia a ostarina no organismo de Tandara.

Ela alegava que havia sido vítima de uma contaminação cruzada e estava processando duas farmácias por isso. No entanto, o argumento não convenceu o Tribunal. Com a punição, Tandara só poderá retornar às quadras em 2025.

Nas redes sociais, a atleta disse que a condenação está sendo difícil para ela. Ela também afirmou que tem provas que comprovam a sua inocência e que irá recorrer da decisão.

A ostarina pertence à classificação dos anabolizantes. Essa substância pode ajudar no ganho de massa muscular.

Tandara tem uma longa carreira no vôleibol e na Seleção Brasileira. Nas Olimpíadas de Londres 2012, conquistou o ouro com o Brasil e foi bronze no Mundial de 2014, na Itália. Além disso, a atleta tem três títulos de Grand Prix, um de Copa dos Campeões e um de Jogos Pan-Americanos, em 2011.