Ex-volante com passagem por Flamengo e Castanhal está foragido por dívida de pensão alimentícia

O ex-jogador do Flamengo Willians, que foi campeão brasileiro pelo clube em 2009, está sendo procurado pela Justiça devido a uma dívida de pensão alimentícia que chega a R$ 700 mil. Ele é processado pela mãe de sua filha e teve sua prisão decretada, conforme relatado pela TV Record.

Atualmente morando em Portugal com a atual esposa e outra filha, Willians também enfrenta acusações de abandono afetivo. Sua defesa reconheceu a dívida, porém contestou os valores, em resposta à solicitação da Record.

Segundo os advogados do jogador, ele está aguardando o recebimento de salários atrasados de um clube para cumprir com suas obrigações. Willians teve passagens por grandes clubes brasileiros, como Internacional, Cruzeiro e Corinthians, além de ter jogado na Udinese, da Itália, mas, foi no Flamengo que se destacou mais.

Willians, na época com 35 anos, em sua passagem pelo Castanhal. (Jivago Lemos / Castanhal)

Antes de encerrar a carreira, em 2021, o jogador teve uma rápida passagem pelo Castanhal, por onde disputou nove partidas pela Série D do Campeonato Brasileiro.