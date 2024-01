Ex-técnico do Paragominas é preso por não pagar pensão alimentícia

O ex-técnico do Paragominas, atual Moto Club, Marcinho Guerreiro, de 45 anos, foi detido na noite dessa quarta-feira (18) por falta de pagamento de pensão alimentícia momentos antes do confronto entre Imperatriz e Moto Club, válido pela segunda rodada do Campeonato Maranhense.

A detenção ocorreu em Imperatriz-MA, em meio às atividades do pré-jogo no Estádio Frei Epifânio.

Segundo informações apuradas pelo ge, Marcinho Guerreiro esteve presente no gramado do estádio, acompanhando o aquecimento da equipe rubro-negra. No entanto, ao descer para o vestiário, foi surpreendido por um oficial de justiça e uma viatura policial, que executaram um mandado de prisão.

O técnico foi imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Imperatriz, onde permanecerá detido por um período de 60 dias, de acordo com as autoridades policiais.

A prisão do treinador pegou a todos de surpresa, incluindo a própria direção do Moto Club, que emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido. O clube afirma não ter tido conhecimento da situação e promete tomar as medidas cabíveis após a apuração de todos os fatos relacionados ao caso.

O treinador rubro-negro,atuou no Paragominas em 2021 e comandou o clube em cinco partidas desde então, todas pelo Campeonato Paraense. Neste período, o treinador acumulou uma vitória, um empate e três derrotas.