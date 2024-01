Cleiton Xavier, ex-Palmeiras, é solto após pagar dívida de pensão alimentícia

Cleiton Xavier, ex-jogador do Palmeiras que havia sido preso por uma dívida de pensão alimentícia, foi solto nesta quarta-feira (10). A defesa dele conseguiu na Justiça um alvará de soltura.

A dívida era de R$ 31.600, que foi paga no mesmo dia da prisão. De acordo com o ge, o advogado do atleta informou que solicitou a revisão do valor da pensão.

"A partir do momento que ele não é mais jogador, não pode mais pagar o valor da pensão que pagava. Então, entendemos que o mandado de prisão é totalmente arbitrário. Fomos pegos de surpresa e já entramos com pedido de revogação", disse Roni Flávio, advogado do jogador.

A delegada Daniela Andrade explicou que a dívida era referente aos meses de junho, julho e agosto.

Cleiton Xavier teve uma carreira notável como meia-atacante, tendo passagens por clubes como Internacional, Brasiliense, Gama e CRB. Sua atuação mais significativa foi pelo Palmeiras, onde jogou em duas ocasiões: de 2009 a 2010 e de 2015 a 2016.