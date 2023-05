Ex-Grêmio, atacante Douglas Costa tem prisão decretada por não pagar pensão alimentícia

A Justiça do Rio Grande do Sul determinou a prisão do jogador Douglas Costa, ex-Grêmio e atualmente atuando pelo Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos, devido a alegações de atraso no pagamento de pensão alimentícia.

A informação foi divulgada primeiramente pelo site GaúchaZH. Por ele residir nos Estados Unidos, o mandado de prisão não será emitido imediatamente. No entanto, Douglas Costa poderá ser detido caso seja encontrado em território brasileiro.

VEJA MAIS

Aos 32 anos, Douglas Costa retornou ao Brasil após uma bem-sucedida carreira na Europa. Ele voltou para o Grêmio, clube onde deu início à sua trajetória profissional. Após uma temporada aquém das expectativas em 2021, o atacante se transferiu para o time norte-americano.