Ex-Vasco, Carlos Alberto se irrita ao levar caneta de craque do Flamengo: 'que se f***'

O ex-jogador Carlos Alberto, ex-Vasco, se irritou com o meia do Flamengo, Arrascaeta, nas redes sociais. Na última quarta-feira (28), o campeão da Champions League com o Porto em 2004 recebeu uma caneta do craque uruguaio no Jogo das Estrelas, no Maracanã, e foi alvo de muitas provocações de torcedores pelo Instagram. Pela própria plataforma, o ex-atleta se manifestou, mas de forma pouco amigável.

"Quero ver ganhar Champions League e Mundial. Caneta na favela só vale quando completa. Eu quero é que de f***", disse Carlos Alberto. Em seguida, o ex-meia usou as redes para fazer outro desabafo.

"Cheguei numa fase da vida onde não sinto mais a necessidade de tentar impressionar ninguém. Se gostarem de mim do jeito que sou, ótimo, se não, é f***-**”, finalizou Carlos Alberto.

Aposentado do futebol há alguns anos, Carlos Alberto viveu o auge da carreira com a camisa do Porto, de Portugal, no início dos anos 2000. Em 2004 ele conquistou a Uefa Champions League e o Mundial de Clubes com a equipe portuguesa