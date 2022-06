Ex-Remo, Victor Andrade sofre a mesma lesão de Ronald e ficará de fora do resto da temporada

Atacante do Remo na temporada passada, Victor Andrade está de fora da temporada 2022. Jogando pelo Vila Nova, equipe que disputa a Série B do Brasileirão, o atleta sofreu uma lesão no joelho e foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior. A contusão, inclusive, é a mesma sofrida pelo também atacante Ronald, que compõe o elenco azulino neste ano.

Em uma nota publicada pelo Vila Nova nas redes sociais, o clube informou que a lesão ocorreu durante a partida contra o Guarani, pela Série B. De acordo com o comunicado, o jogador, mesmo contundido, precisou terminou o jogo em campo para não desfalcar o time.

A lesão do ligamento cruzado anterior do joelho é uma das mais graves para atletas de futebol. O tempo de recuperação até a volta aos gramados costuma ser de 7 a 8 meses.

Na terça-feira (31), o Remo divulgou que o atacante Ronald, visto como "xodó" da torcida azulina neste início de Série C, foi diagnosticado com a lesão e também ficará de fora do restante da temporada. A contusão aconteceu no final da partida contra o Floresta-CE, logo após o segundo gol azulino, de Fernandinho. O atleta saiu de campo carregado por uma maca e não retornou.

Cria das categorias de base do Remo, Ronald está desde 2019 no clube do Baenão. Em 2020, o jovem jogador estreou com a camisa azulina. Em três temporadas pelo clube, Ronald jogou em 47 partidas e marcou um gol.