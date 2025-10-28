Ex-Remo, Daniel Paulista é demitido do Sport-PE na lanterna da Série A Treinador foi campeão paraense no Remo no início da temporada. Caio Maia 28.10.25 14h12 Daniel Paulista é demitido do Sport-PE (Foto: Thiago Gomes/O Liberal) O Sport-PE anunciou oficialmente nesta terça-feira (28) a saída do técnico Daniel Paulista, ex-Remo. A decisão foi comunicada após uma reunião entre as partes, na qual o treinador foi informado que não seguiria no comando da equipe para a temporada de 2025. A rescisão ocorreu de forma amigável, com o clube garantindo o pagamento integral dos salários referentes ao mês de novembro da comissão técnica. Por meio de nota, o Sport expressou seu agradecimento a Daniel Paulista pelos serviços prestados durante sua passagem. Junto a Daniel Paulista, também deixam o Sport o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro, que já havia trabalhado no Remo ao lado do comandante. O clube pernambucano já iniciou o planejamento para o próximo ano. Enquanto um novo técnico não é contratado, o auxiliar César Lucena, profissional da casa, assumirá interinamente o comando da equipe. Passagem de Daniel Paulista pelo Remo Antes de retornar ao Sport, Daniel Paulista teve uma marcante passagem pelo Remo, no início da temporada. No comando do clube azulino, o treinador foi o responsável pela conquista do Campeonato Paraense. Além disso, ele deixou a equipe com um desempenho promissor na Série B do Campeonato Brasileiro, com o time ocupando a zona de classificação para o G-4. Sua saída do Baenão ocorreu de forma repentina, quando o treinador aceitou uma proposta do Sport-PE. Naquele momento, a decisão gerou grande repercussão entre os torcedores azulinos, pois o Remo se encontrava entre os quatro primeiros colocados da Série B, enquanto o Sport da Ilha do Retiro estava na última posição da Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Rei da Espanha Toledo x Sevilla: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (28/10) pela Copa del Rey Toledo e Sevilla jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 28.10.25 16h00 FUTEBOL Remo lidera desempenho das últimas 10 rodadas da Série B e Paysandu segue na lanterna; veja números Leão Azul vive grande fase e tem a melhor campanha recente da Série B, enquanto o Papão amarga a pior sequência do torneio 28.10.25 15h53 Série A italiana Atalanta x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/10) pelo Campeonato Italiano Atalanta e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 28.10.25 15h45 Copa da Alemanha Mönchengladbach x Karlsruher: onde assistir e escalações do jogo hoje (28/10) pela Copa da Alemanha Borussia Mönchengladbach e Karlsruher jogam pela Copa da Alemanha hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 28.10.25 15h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra a Chapecoense-SC; veja valor Time azulino está em boa fase na Série B e pode ficar mais perto do acesso em caso de vitória sobre a Chape 28.10.25 9h33 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (28/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Copa da Alemanha, Copa do Rei Saudita e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 28.10.25 7h00 Amistoso Feminino Itália x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do amistoso da seleção feminina hoje (28/10) A seleção feminina brasileira joga um amistoso contra a Inglaterra; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 28.10.25 12h00 Futebol FPF e CBF articulam reconhecimento de títulos nacionais de Remo e Tuna Luso, diz Ricardo Gluck Paul Presidente afirmou que entregará pessoalmente à CBF documentos que comprovam conquistas históricas dos clubes paraenses. 27.10.25 18h49