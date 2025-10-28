Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Ex-Remo, Daniel Paulista é demitido do Sport-PE na lanterna da Série A

Treinador foi campeão paraense no Remo no início da temporada.

Caio Maia
fonte

Daniel Paulista é demitido do Sport-PE (Foto: Thiago Gomes/O Liberal)

O Sport-PE anunciou oficialmente nesta terça-feira (28) a saída do técnico Daniel Paulista, ex-Remo. A decisão foi comunicada após uma reunião entre as partes, na qual o treinador foi informado que não seguiria no comando da equipe para a temporada de 2025.

A rescisão ocorreu de forma amigável, com o clube garantindo o pagamento integral dos salários referentes ao mês de novembro da comissão técnica. Por meio de nota, o Sport expressou seu agradecimento a Daniel Paulista pelos serviços prestados durante sua passagem.

Junto a Daniel Paulista, também deixam o Sport o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar técnico Eudes Pedro, que já havia trabalhado no Remo ao lado do comandante.

O clube pernambucano já iniciou o planejamento para o próximo ano. Enquanto um novo técnico não é contratado, o auxiliar César Lucena, profissional da casa, assumirá interinamente o comando da equipe.

Passagem de Daniel Paulista pelo Remo

Antes de retornar ao Sport, Daniel Paulista teve uma marcante passagem pelo Remo, no início da temporada. No comando do clube azulino, o treinador foi o responsável pela conquista do Campeonato Paraense. Além disso, ele deixou a equipe com um desempenho promissor na Série B do Campeonato Brasileiro, com o time ocupando a zona de classificação para o G-4.

Sua saída do Baenão ocorreu de forma repentina, quando o treinador aceitou uma proposta do Sport-PE. Naquele momento, a decisão gerou grande repercussão entre os torcedores azulinos, pois o Remo se encontrava entre os quatro primeiros colocados da Série B, enquanto o Sport da Ilha do Retiro estava na última posição da Série A. 

