Ex-Corinthians, Carlos Alberto revela bronca em Endrick, do Palmeiras: 'estava educando o moleque'

O ex-jogador do Corinthians, o meia Carlos Alberto explicou o teor da conversa que teve com o atacante Endrick, do Palmeiras, durante o Jogo das Estrelas, no final do ano passado, no Maracanã. Em meio à vários boatos que indicavam que o ex-atleta teria dado uma dura no jovem craque do Verdão, Carlos Alberto disse que queria apenas "educar" o garoto.

"No jogo do Zico, falei pra ele: 'psiu, odeio que venham buscar a bola no meu pé. Fica lá'. Ainda dei um passe pra ele, na verdade dei dois. Dura? Eu estava educando o moleque. Não dou dura, eu educo", disse em participação no podcast Mundo GV.

Durante o evento de Zico, Carlos Alberto chegou a ser questionado pelo ex-zagueiro Mozer em relação à atitude com Endrick.

"Eu falei: Mozer, tu não tem (sic) que se meter em nada. Tu era (sic) zagueiro e eu sou meia. Eu penso o jogo e você defendia. Seria igual um goleiro vir falar como tenho que dar um passe ou eu falar para o goleiro como defender uma bola de mão trocada", explicou.