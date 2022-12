Real Madrid contrata Endrick, do Palmeiras, por mais de R$ 300 milhões, afirma jornalista

O Palmeiras acertou a venda do atacante Endrick, de 16 anos, para o Real Madrid. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (8) pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em transferências europeias. De acordo com ele, a negociação deve custar ao clube espanhol 72 milhões de euros.

A multa rescisória do garoto era de 60 milhões de euros (R$ 328 milhões). No entanto, o time merengue fez questão de subir a oferta, evitar a concorrência e arcar com os impostos da operação, em um pacote avaliado em 12 milhões de euros (R$ 66 milhões). A ideia é que todos os documentos envolvendo o acordo sejam assinados ainda este mês.

Mesmo com a transferência fechada, Endrick se apresentará ao Real Madrid apenas em julho de 2024. O jogador só pode se transferir para a Europa na primeira janela de contratações após completar a maioridade no Brasil, que é de 18 anos.

Carreira de Edrick

Endrick chamou atenção do público brasileiro neste ano, quando foi o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda com 15 anos. Pelo sub-20 do clube da Barra Funda, o jovem atacante fez 20 jogos e marcou 12 gols.

Na reta final do Brasileirão de 2022, Endrick subiu para o time profissional e também se destacou. Em sete partidas disputadas com a camisa do Verdão, o jogador marcou três gols e ajudou o clube a conquistar o 11º campeonato brasileiro da história.