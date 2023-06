Ex-Barcelona e campeão do mundo, Iniesta pode estar a caminho do futebol argentino, afirma jornal

O craque espanhol e ex-jogador do Barcelona, Andrés Iniesta, atualmente com 39 anos, pode jogar no futebol sul-americano a partir da metade deste ano. O atleta rescindiu o seu contrato com o Vissel Kobe, do Japão, e está sendo sondado pelo Argentinos Juniors, que está no mesmo grupo do Corinthians na Copa Libertadores.

Mesmo próximo do fim de sua carreira, Iniesta ainda quer fazer diferença em campo, motivo pelo qual saiu do clube japonês, onde vinha tendo poucas oportunidades. O jogador jogou com grandes craques do futebol mundial e fez parte do melhor elenco da história recente do Barcelona, quando dividiu os gramados com Xavi e Messi.

Nesta temporada, foram poucas partidas no futebol japonês: apenas cinco, com menos de 90 minutos totais em campo. O jogador busca uma nova oportunidade no futebol, e interessa ao treinador do Argentinos Juniors, Gabriel Milito, com quem jogou entre 2007 e 2011.

Iniesta pode ser reforço para fase final da Libertadores

Segundo o portal Olé, o ex-colega de Iniesta está tentando convencer o jogador a vir jogar na equipe argentina. O time até publicou uma imagem em sua conta do Twitter onde Iniesta aparece ao lado de Milito. Na legenda, o clube escreveu: “Te esperamos”. Veja:

Caso seja contratado pela equipe, Iniesta deve chegar apenas em julho, durante a fase eliminatória da Copa Libertadores. Atualmente, a equipe argentina está em primeiro lugar do Grupo E da competição, com 8 pontos, seguido do Independiente del Valle, com 6 pontos. Em terceiro lugar, o Corinthians tem 4 pontos, mesma pontuação do lanterna Liverpool-URU.

Títulos conquistados por Iniesta

Iniesta tem uma carreira bastante vitoriosa, tendo feito parte do famoso “Esquadrão Imortal” do Barcelona. Em toda sua história como jogador, o espanhol conquistou os seguintes títulos:

Copa do Mundo x1;

Champions League x4;

Campeonato Espanhol x9;

Taça do Japão x1;

Supertaça do Japão x1;

Eurocopa x2.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)