Estudiantes x Bragantino: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (26/04) pela Libertadores

As equipes Estudiantes x Bragantino entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (26/04), para disputar a terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida acontecerá no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Estudiantes x Bragantino ao vivo?

A partida Estudiantes x Bragantino pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN, pelo serviço de streaming Star+ e pelo Facebook da Libertadores, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Estudiantes x Bragantino chegam para o jogo?

Estudiantes participou da primeira fase da Libertadores, então já acumula 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 8 gols marcados e 2 gols sofridos. No Campeonato Argentino, a equipe lidera o Grupo B, por onde passou por 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota.

Já o Bragantino estreou na Libertadores na fase de grupos, em partida contra o Nacional do Uruguai, com vitória para o time paulista por 2 a 0. Depois, empatou com o Vélez Sarsfield por 2 a 2. No Brasileirão, a equipe já tem 1 vitória e 2 empates.

Prováveis escalações

Estudiantes: Andújar; L. Godoy, Rogel, F. Noguera, E. Más; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Zuqui, Pellegrini; Leandro Diaz, Boselli. Técnico: Ricardo Zielinski.

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Renan, Luan Cândido; Jadsom, Ramires, Hyoran; Helinho, Sorriso, Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Ficha técnica - Estudiantes x Red Bull Bragantino

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

Data/horário: 26 de abril de 2022, às 19h15