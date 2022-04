Manchester City x Real Madrid: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (26/04) pela Champions League

As equipes Manchester City x Real Madrid entram em campo hoje, terça-feira (26/04), para disputar a semifinal da Champions League. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Manchester City x Real Madrid ao vivo?

A partida Manchester City x Real Madrid pode ser acompanhada ao vivo pelos canais SBT e TNT, bem como pelo serviço de streaming HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como Manchester City x Real Madrid chegam para o jogo?

Manchester City fechou a fase de grupos da Champions League na liderança do grupo A e com um acúmulo de 4 vitórias, 2 derrotas, 18 gols marcados e 10 gols sofridos. Nas oitavas de final, venceu o Sporting por 5 a 0 e depois empatou por 0 a 0. Já nas quartas de final, disputadas contra o Atlético Madrid, a equipe passou por uma vitória por 1 a 0 e um empate por 0 a 0.

Já o Real Madrid terminou a primeira fase como líder do Grupo D e com um total de 5 vitórias, 1 derrota, 14 gols marcados e 3 gols sofridos. Nas oitavas de final, jogadas contra o Paris Saint-Germain, a equipe obteve uma derrota por 1 a 0 e uma vitória por 3 a 1. Depois, enfrentou o Chelsea nas quartas de final, com uma vitória por 3 a 1 e uma derrota por 3 a 2.

A partida de volta será jogada às 16h do dia 4 de maio.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Lapote, Stones, Walker; Rodri; P. Foden, De Bruyne, B. Silva, Mahrez; Sterling. Técnico: Pep Guardiola.

Real Madrid: Courtois; Mendy, Alaba, Éder Militão, Carvajal; Casemiro; Kroos, Modric; Vinícius Jr., Benzema, Valverde. Técnico: Carlo Ancelotti.

Ficha técnica - Manchester City x Real Madrid

Champions League

Local: Estádio Etihad, em Manchester

Data/horário: 26 de abril de 2022, às 16h