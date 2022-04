Libertad x Athletico-PR: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (26/04) pela Libertadores

As equipes Libertad x Athletico-PR entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (26/04), para disputar a terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Libertad x Athletico-PR ao vivo?

A partida Libertad x Athletico-PR pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Libertad x Athletico-PR chegam para o jogo?

Libertad já tem um empate e uma vitória pela Libertadores. O empate com The Strongest por 1 a 1, enquanto que a vitória foi por 2 a 1 contra Caracas. A equipe também é líder do Campeonato Paraguaio, por onde detém 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Na Libertadores, o Athletico já passou por um empate e uma vitória. Enquanto o empate foi por 0 a 0 com Caracas, a vitória foi por 1 a 0, contra The Strongest. Já no Brasileirão 2022, a equipe já passou por 1 vitória e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Libertad: Martín Silva; Mayada, Barboza, Bocanegra, Samudio; Villalba, Caballero, Riveros, Bogarín; Enciso, Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero.

Athletico-PR: Bento; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe, Abner; Pablo Siles, Bryan García, Terans; Canobbio, Vitinho, Cirino. Técnico: Fábio Carille.

Ficha técnica - Libertad x Athletico-PR

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

Data/horário: 26 de abril de 2022, às 19h15