Em reedição da final da Segundinha, Canaã recebe Santa Rosa na luta contra o rebaixamento no Parazão

O Canaã recebe o Santa Rosa nesta quinta-feira (8), às 16h, no estádio Rosenão, em Parauapebas, na reedição da última final da Segundinha do Parazão. Agora, em partida válida pela quarta rodada da elite do estadual, ambas as equipes se reencontram em condições bem diferentes. Ao invés de disputarem um troféu, os clubes estão lutando contra o rebaixamento.

VEJA MAIS

Tanto Canaã quanto Santa Rosa estão na parte debaixo do Parazão 2024. Os donos da casa, no entanto, vivem uma situação mais delicada na tabela, na lanterna da competição, com apenas dois pontos conquistados em quatro rodadas. Por outro lado, o Santinha respirou na classificação, com quatro pontos conquistados nos últimos dois jogos. Apesar disso, a distância do Macaco-Prego para o Castanhal, primeiro time dentro do Z-2, é de apenas dois pontos.

Apesar de viverem condições similares na tabela, ambas as equipes chegam com motivações diferentes para o jogo. O Canaã demitiu, ao final da terceira rodada, o técnico Emerson Almeida e contratou Léo Goiano para a função. No entanto, o novo treinador já estreou com derrota, de virada, para o Tapajós, no último final de semana.

Já o Santinha vive um momento de recuperação no torneio. Há dois jogos invictos, o time de Icoaraci reestabeleceu a confiança no treinador, Rodrigo Reis, que deve contar com reforços para o jogo diante do Canaã. Nesta semana, os argentinos Enzo e Godoy foram regularizados e já podem jogar. A tendência, no entanto, é que eles permaneçam no banco de reservas.