Em jogo único, Canaã e Santa Rosa decidem título da Segundinha neste domingo (5)

Canaã e Santa Rosa disputarão a decisão da Série B1 do Campeonato Paraense, a Segundinha, neste domingo (5), a partir das 15h30. A final ocorrerá em jogo único no Estádio Benezão, em Canaã dos Carajás. Ambas as equipes já asseguraram o acesso à elite do Parazão 2024 e agora buscam o título da competição.

Jogo único

A decisão da partida ser em jogo único foi tomada em consenso pelas duas equipes, conforme a FPF. Tanto o Santinha quanto o Falcão já estão classificados para a Primeira Divisão estadual na próxima temporada. O confronto de domingo servirá unicamente para determinar o campeão do torneio.

O Canaã, jogando em casa na final, apresenta uma campanha superior à do seu oponente. Em 10 jogos no torneio, a equipe conquistou seis vitórias, dois empates e sofreu duas derrotas. O Santa Rosa teve uma campanha semelhante, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas, destacando-se por um empate adicional.

Destaques

O Canaã formou uma equipe relativamente jovem para a Segundinha, mas se destaca pela presença do experiente atacante Paulo Rangel, que, aos 38 anos, acumula passagens por clubes como Paysandu, Tuna Luso, Parauapebas e equipes estrangeiras.

Pelo goleiro lado do Santa Rosa, o goleiro Felipe, de 39 anos, é o principal nome. O experiente jogador passou por diversos clubes do futebol brasileiro, com passagens marcantes pelo Corinthians, onde atuou por quatro anos, e pelo Flamengo, onde vestiu a camisa por quatro temporadas. No Santinha, Felipe desempenhou um papel crucial ao defender um pênalti que garantiu a equipe na final da Série B1.