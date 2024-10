Em jogo atrasado do Brasileirão, Flamengo sai na frente, mas cede empate ao Internacional

Em um jogo bem disputado, Internacional e Flamengo fizeram um duelo franco e movimentado nesta quarta-feira (30), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Em jogo atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time carioca saiu na frente com Alcaraz, mas cedeu à pressão dos gaúchos na reta final, com Enner Valencia deixando tudo igual, aos 43 do segundo tempo.

Com o resultado, a dupla que fazia um duelo direto pelo G-4 não mudou de posição. Mesmo com a cabeça na Copa do Brasil, o Flamengo foi a campo com os titulares, menos Arrascaeta e Léo Pereira, suspensos. O time se manteve em quarto lugar, com 55 pontos, a nove do líder Botafogo. Já o Internacional perdeu a chance de entrar pela primeira vez no grupo dos quatro primeiros, permanecendo em quinto, com 53. Mas, ao menos aumentou para 12 sua sequência invicta na competição, agora com quatro empates e oito vitórias.

O duelo começou a mil por hora. O Internacional por duas vezes ficou no quase. No primeiro minuto, Varela tirou em cima da linha do chute de Borré. Depois foi a trave que evitou o gol de Bruno Tabata. O Flamengo respondia à altura. Bruno Henrique, duas vezes, e Gerson tiraram tinta da trave em chutes da entrada da área. O duelo era aberto, com as duas equipes buscando o gol.

Com o passar do tempo, o fôlego foi se esgotando e as defesas se acertando. O time carioca ainda conseguia algumas escapadas com Bruno Henrique, mas sempre em posição de impedimento. Na reta final, Ayrton Lucas cruzou e, na tentativa de cortar, Thiago Maia errou o tempo de bola e acabou cometendo o pênalti com a mão. Alcaraz bateu forte para abrir o placar, aos 47 minutos, no último lance da primeira etapa.

O segundo tempo manteve o mesmo panorama. O Flamengo seguia tendo as melhores chances, com Bruno Henrique, saindo em velocidade. O atacante recebeu belo passe de Everton, mas chutou em cima de Rochet. O Internacional pressionava a saída de bola, forçando o erro do adversário. Gerson perdeu a bola para Alan Patrick, que obrigou boa defesa de Rossi. Explorando o contra-ataque, Michael cruzou e Alcaraz perdeu uma chance incrível de matar o jogo.

Vendo o Flamengo cada vez mais cansado e recuando, os donos da casa foram para a pressão no tempo final. E deu certo. Alan Patrick roubou a bola e acionou Enner Valencia. O equatoriano avançou e bateu cruzado para deixar tudo igual, aos 43. A virada quase veio na sequência, em chute colocado de Bruno Gomes, mas Rossi voou para salvar o time carioca. O goleiro ainda pegaria o chute de Enner Valencia, para garantir o empate, em um bom jogo em Porto Alegre.

Quites com a tabela, a dupla só volta a atuar pelo Brasileiro na próxima semana. Pela desmembrada 32ª rodada, o Internacional entra em campo na terça-feira (5/11) , às 21h30, contra o Criciúma, no Beira-Rio. Já o Flamengo atua na quarta-feira (6/11), às 21h, quando visita o Cruzeiro, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

LOCAL - Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

PÚBLICO - 43.729 pagantes (4.936 não pagantes)

RENDA - R$ 1.284.449,50

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES)

CARTÕES AMARELOS - Rogel e Rômulo (Internacional); Varela, Fabrício, Gerson e Erick Pulgar (Flamengo)



GOLS - Alcaraz, aos 47 minutos do primeiro tempo. Enner Valencia, aos 43 minutos do segundo tempo



INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabéi; Rômulo (Bruno Henrique), Thiago Maia (Enner Valencia), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Wesley (Wanderson) e Alan Patrick; Borré. Técnico: Roger Machado.



FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Erick Pulgar e Alcaraz (Matheus Gonçalves); Gerson, Bruno Henrique e Gonzalo Plata (Michael). Técnico: Filipe Luís.