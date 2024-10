Campeonato Brasileiro terá primeiro álbum de figurinhas acessível em Braille

A editora Panini lançou nesta quarta-feira (16/10) o primeiro álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro com recursos de acessibilidade. Em parceria com a Fundação Dorina Nowill para cegos, a empresa criou o álbum com recursos em Braille para proporcionar a experiência de trocar figurinhas para cegos e pessoas com baixa visão.

No álbum há QR codes com audiodescrição que dão informações sobre o Campeonato, as equipes, atletas e uniformes. Além disso, algumas das 84 páginas do álbum terão detalhes em relevo com Braille, principalmente nas áreas de colagem de figurinhas, referências numéricas e no álbum, com conteúdo editorial.

A Fundação Dorina Nowill foi responsável pelas gravações, além de desenvolvimento técnico, adaptação do design e impressão.

Das 84 páginas, 20 terão estatísticas e curiosidades da competição. O álbum já está sendo vendido custando R$ 499 na versão brochura, que inclui uma coleção completa com 661 figurinhas.